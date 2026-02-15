Mitten in der Nacht: Fahrkartenautomat an Bahnhof gesprengt

Möser - Die Anwohner eines Bahnhofs im Jerichower Land wurden in der Nacht auf Sonntag durch lauten Knall geweckt. Ein Fahrkartenautomat wurde in die Luft gesprengt.

Am Bahnhof Möser wurde ein Fahrkartenautomat gesprengt. © Polizeiinspektion Stendal

Gegen 2.45 Uhr jagten bislang unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten, der am Bahnsteig am Bahnhof Möser (Sachsen-Anhalt) stand, mit Sprengstoff hoch.

Zunächst rückte die Bundespolizei mit einer Entschärfungseinheit an, bevor die Kriminalpolizei Spuren sichern konnte.

Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Wie viel Geld die Diebe ergaunerten, ist bislang unklar.