Einbruch in Imbiss: Was die Polizei dort am nächsten Morgen entdeckt, sorgt für Staunen

Bremen - Kurioser Einbruch in der Alten Neustadt: In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein 37-Jähriger Zugang zu einem Imbiss. Doch statt unerkannt zu fliehen, blieb er einfach vor Ort.

Ein 37-Jähriger ist in einen Imbiss eingebrochen. Statt zu fliehen, übernachtete er vor Ort. (Symboldbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Einbrecher hebelte zunächst ein Fenster auf, durchwühlte den Kassenbereich und bediente sich sowohl an Bargeld als auch an den Speisen des Imbisses.

Offenbar satt und müde geworden, zog sich der Mann anschließend in ein Nebenzimmer zurück. Wie die Polizei mitteilte, legte sich der 37-Jährige dort hin und schlief einfach ein.

Als Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Montagmorgen gegen 7 Uhr den Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße kontrollierten, erwartete diese eine ungewöhnliche Entdeckung: Der mutmaßliche Täter lag noch immer schlafend am Tatort. Die Beamten weckten den Mann daraufhin und nahmen ihn ohne Gegenwehr vorläufig fest.