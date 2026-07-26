Macheten-Angriff in Arnstadt: 21-Jähriger wird nicht getroffen und geht dann selbst zur Attacke über
Arnstadt - Ein Angriff mit einer Machete hat sich am Samstagabend in Arnstadt ereignet.
Laut Polizeiangaben waren gegen 23.35 Uhr mehrere Personen in der Sodenstraße körperlich aneinandergeraten.
Nach bisherigem Erkenntnisstand soll ein 24-jähriger Pole einen 21-Jährigen, ebenfalls aus Polen, plötzlich mit einer Machete angegriffen haben. Der Jüngere wurde allerdings nicht getroffen und somit auch nicht verletzt worden.
Allerdings war der 21-Jährige anschließend selbst zum Angriff übergegangen und hatte den Macheten-Mann mit einem Schlag leicht verletzt.
Wie die Beamten mitteilten, waren beide Männer betrunken. Bei ihnen konnte ein Promille-Wert von 1,8 bzw. 0,9 Promille nachgewiesen werden. Außerdem war während der Auseinandersetzung ein 27-Jährige von einem bislang unbekannten Mann geschlagen worden. Der Täter hatte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt.
Die Ermittlungen zum Hintergrund sowie dem genauen Tathergang wurden aufgenommen. Die Machete war von den Beamten sichergestellt worden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa