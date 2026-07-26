Macheten-Angriff in Arnstadt: 21-Jähriger wird nicht getroffen und geht dann selbst zur Attacke über

Arnstadt - Ein Angriff mit einer Machete hat sich am Samstagabend in Arnstadt ereignet.

Nach einer Auseinandersetzung in Arnstadt laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizeiangaben waren gegen 23.35 Uhr mehrere Personen in der Sodenstraße körperlich aneinandergeraten.

Nach bisherigem Erkenntnisstand soll ein 24-jähriger Pole einen 21-Jährigen, ebenfalls aus Polen, plötzlich mit einer Machete angegriffen haben. Der Jüngere wurde allerdings nicht getroffen und somit auch nicht verletzt worden.

Allerdings war der 21-Jährige anschließend selbst zum Angriff übergegangen und hatte den Macheten-Mann mit einem Schlag leicht verletzt.

Wie die Beamten mitteilten, waren beide Männer betrunken. Bei ihnen konnte ein Promille-Wert von 1,8 bzw. 0,9 Promille nachgewiesen werden. Außerdem war während der Auseinandersetzung ein 27-Jährige von einem bislang unbekannten Mann geschlagen worden. Der Täter hatte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt.