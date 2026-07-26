Jugendliche auf Brücke bewerfen fahrende Autos – Passant leiht Beamten sein "Verfolgungsfahrrad"

Donauwörth - Bei einer Bundesstraße im schwäbischen Landkreis Donau-Ries haben Jugendliche mehrere Gegenstände auf fahrende Autos geworfen. Gefasst wurden sie dank eines geborgten Verfolgungsfahrrads.

All Cops are Biker: Mit einem geliehenen Drahtesel konnten die Polizisten die drei davon geeilten Jugendlichen schnappen. (Symbolbild) © 123RF/saft76

Ein 25-Jähriger bemerkte während seiner Fahrt in Richtung Augsburg den Einschlag auf seiner Scheibe. Daraufhin leitete die Polizei sofort Fahndungsmaßnahmen ein.

Ins Visier gerieten zwei 13-jährige Jungs und ein 14-jähriger Jugendlicher, die gegenüber den Beamten zugaben, Dinge von der Brücke geworfen zu haben.

Es handelte sich dabei laut ihrer Aussagen um mehrere Eier und leere Getränkedosen.

"Nach bisherigen Erkenntnissen traf ein Ei die Frontscheibe des Fahrzeugs des 25-Jährigen. Ein Sachschaden entstand dabei nicht", teilte die Polizeiinspektion Donauwörth am Sonntag mit.

Dass die Beamten überhaupt die drei Teenager einholen konnten, war einem unbeteiligten Passanten zu verdanken. Denn er stellte den zivilen Einsatzkräften kurzerhand sein Fahrrad zur Verfügung.