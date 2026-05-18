Per Kopfhörer geortet: Polizei schnappt Einbrecher in Stuttgart

Stuttgart - Eine 41-jährige Frau in Stuttgart hat einen mutmaßlichen Einbrecher quasi im Alleingang überführt, indem sie ihr Diebesgut einfach per Handy ortete.

Die Polizei handelte sofort und konnte den Mann samt Diebesgut antreffen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der dreiste Diebstahl ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr in einer Wohnung an der Gutenbergstraße. Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich auf ungeklärte Weise Zutritt und packte zwei Laptops, verschiedene Kleidungsstücke, Taschen und Kopfhörer der Bewohnerin ein.

Als die 41-Jährige den Einbruch gegen 9 Uhr bemerkte, war der Dieb zwar bereits über alle Berge, hinterließ jedoch eine digitale Spur.

Die Stuttgarterin konnte die Kopfhörer über ihr Smartphone orten. Die alarmierte Polizei traf den Tatverdächtigen (36) tatsächlich am Standort in der Nadlerstraße an.

Der Mann trug einen Karton bei sich, in dem sich das gesamte Diebesgut der 41-Jährigen befand. Er wurde vor Ort festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Haftrichter setzte den slowakischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.