Per Kopfhörer geortet: Polizei schnappt Einbrecher in Stuttgart
Stuttgart - Eine 41-jährige Frau in Stuttgart hat einen mutmaßlichen Einbrecher quasi im Alleingang überführt, indem sie ihr Diebesgut einfach per Handy ortete.
Der dreiste Diebstahl ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr in einer Wohnung an der Gutenbergstraße. Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich auf ungeklärte Weise Zutritt und packte zwei Laptops, verschiedene Kleidungsstücke, Taschen und Kopfhörer der Bewohnerin ein.
Als die 41-Jährige den Einbruch gegen 9 Uhr bemerkte, war der Dieb zwar bereits über alle Berge, hinterließ jedoch eine digitale Spur.
Die Stuttgarterin konnte die Kopfhörer über ihr Smartphone orten. Die alarmierte Polizei traf den Tatverdächtigen (36) tatsächlich am Standort in der Nadlerstraße an.
Der Mann trug einen Karton bei sich, in dem sich das gesamte Diebesgut der 41-Jährigen befand. Er wurde vor Ort festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Haftrichter setzte den slowakischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.
Weiteres Diebesgut gefunden
Im Zuge der Folgemaßnahmen durchsuchte die Polizei eine Wohnung in der Leonhardstraße, die mit dem 36-Jährigen in Verbindung steht. Dort trafen die Beamten auf zwei Männer (27 und 33 Jahre) sowie eine 38-jährige Frau.
Bei der Razzia kam umfangreiches Beweismaterial ans Licht, darunter weiteres mutmaßliches Diebesgut wie Laptops, Debitkarten und diverses Werkzeug. Zudem wird vermutet, dass der inhaftierte 36-Jährige und die 38-jährige Frau gestohlene Metallgegenstände an Schrotthändler verkauft haben sollen.
Während der Haupttäter hinter Gittern sitzt, wurden die drei am Wochenende angetroffenen Verdächtigen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Boris Roessler/dpa