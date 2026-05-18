Gefüllte Ballons: Buttersäure-Anschlag in Weimar

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vor dem Verwaltungsgebäude der Deutschen Rentenversicherung in Weimar hat es am Vormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Von Marie Pohland

Weimar - Vor dem Verwaltungsgebäude der Deutschen Rentenversicherung in Weimar hat es am Vormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Wegen eines möglichen Buttersäure-Anschlags musste die Rentenversicherung in Weimar zeitweise gesperrt werden.
Wegen eines möglichen Buttersäure-Anschlags musste die Rentenversicherung in Weimar zeitweise gesperrt werden.  © Johannes Krey

Gegen 9.30 Uhr wurden dort zwei Luftballons entdeckt, die mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt waren. Zuerst berichtete MDR Thüringen.

Die Ballons lagen direkt vor den Eingängen des Gebäudes, einer davon war bereits geplatzt. Vor Ort nahmen Einsatzkräfte einen deutlichen Geruch nach Buttersäure wahr.

Die Berufsfeuerwehr Weimar sperrte den Bereich sofort ab. Anschließend rückte Verstärkung in leichten Chemikalienschutzanzügen an, um den noch intakten Ballon zu bergen.

Sie hieß Diana: Mädchenleiche aus Main nach 25 Jahren endlich identifiziert, Vater festgenommen
Polizeimeldungen Sie hieß Diana: Mädchenleiche aus Main nach 25 Jahren endlich identifiziert, Vater festgenommen

Dieser wurde luftdicht verschlossen und sichergestellt.

Während des Einsatzes blieb das Gebäude für Besucher gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte das Gebäude wieder geöffnet werden.

Titelfoto: Johannes Krey

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: