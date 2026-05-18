Gefüllte Ballons: Buttersäure-Anschlag in Weimar

Weimar - Vor dem Verwaltungsgebäude der Deutschen Rentenversicherung in Weimar hat es am Vormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Wegen eines möglichen Buttersäure-Anschlags musste die Rentenversicherung in Weimar zeitweise gesperrt werden. © Johannes Krey

Gegen 9.30 Uhr wurden dort zwei Luftballons entdeckt, die mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt waren. Zuerst berichtete MDR Thüringen.

Die Ballons lagen direkt vor den Eingängen des Gebäudes, einer davon war bereits geplatzt. Vor Ort nahmen Einsatzkräfte einen deutlichen Geruch nach Buttersäure wahr.

Die Berufsfeuerwehr Weimar sperrte den Bereich sofort ab. Anschließend rückte Verstärkung in leichten Chemikalienschutzanzügen an, um den noch intakten Ballon zu bergen.

Dieser wurde luftdicht verschlossen und sichergestellt.