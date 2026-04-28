Einfamilienhaus brennt: Rentner tot im Gebäude gefunden

Bad Lobenstein - Ein 73-Jähriger ist am Montag bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) gestorben.

Die Feuerwehr hatte den Brand löschen können. Nun laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei erklärte, war der Notruf über einen Wohnungsbrand im Ortsteil Helmsgrün gegen 9.10 Uhr bei der Rettungsleitstelle eingegangen.

Die Feuerwehr hatte in der Folge die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen können. Darüber hinaus konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Im Einfamilienhaus machten die Kameraden jedoch einen tragischen Fund: Ein Rentner war dort leblos entdeckt worden. Der Notarzt konnte anschließend nur noch den Tod des Bewohners feststellen.