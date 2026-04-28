Messerstecherei: Streit um Musik-Box am Leipziger Hauptbahnhof eskaliert

Leipzig - Ein Streit um eine Bluetooth-Box eskalierte am späten Montagabend am Leipziger Hauptbahnhof und endete mit einer Messerstecherei.

Mehrere Passanten versuchten einzuschreiten. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Gegen 23.50 Uhr hörten laut Angaben der Polizei in der Nähe des Hauptbahnhofs ein 25-Jähriger und ein 27-Jähriger über die Box Musik. Dann kam eine Gruppe von Männern auf sie zu, von denen einer die Box mitnahm.

Es kam zu Streit, der sich in Richtung Zentralhaltestelle verlagerte. Die Männer versuchten ihre Box zurückzuholen, wurden dabei aber erst mit einem Reizgas und später mit einem Messer angegriffen.

Sie wurden leicht verletzt und die Jacke eines Mannes hatte danach mehrere Schnitte.

Die Tatverdächtigen konnten mit der Musik-Box in unbekannte Richtung fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.