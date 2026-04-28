Messerstecherei: Streit um Musik-Box am Leipziger Hauptbahnhof eskaliert
Leipzig - Ein Streit um eine Bluetooth-Box eskalierte am späten Montagabend am Leipziger Hauptbahnhof und endete mit einer Messerstecherei.
Gegen 23.50 Uhr hörten laut Angaben der Polizei in der Nähe des Hauptbahnhofs ein 25-Jähriger und ein 27-Jähriger über die Box Musik. Dann kam eine Gruppe von Männern auf sie zu, von denen einer die Box mitnahm.
Es kam zu Streit, der sich in Richtung Zentralhaltestelle verlagerte. Die Männer versuchten ihre Box zurückzuholen, wurden dabei aber erst mit einem Reizgas und später mit einem Messer angegriffen.
Sie wurden leicht verletzt und die Jacke eines Mannes hatte danach mehrere Schnitte.
Die Tatverdächtigen konnten mit der Musik-Box in unbekannte Richtung fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.
Passanten hatten versucht, die Situation zu schlichten und den zwei Männern zu helfen. Die Polizei sucht jetzt nach diesen Menschen und nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können.
Wer etwas gesehen hat oder etwas weiß, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa