Im Rausch: Senioren grölen Nazi-Parolen mitten auf der Straße

Berlin - Ein 68- und ein 75-jähriger Mann vergaßen nicht nur ihre Manieren, sondern offenbar auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung: Am frühen Abend sollen sie in Berlin -Charlottenburg lautstark nationalsozialistische Parolen gerufen haben.

Beide Männer waren alkoholisiert und mussten zu Blutentnahmen in Polizeigewahrsam gebracht werden. Später kamen sie wieder auf freien Fuß. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

In einer Mitteilung der Polizei hieß es, dass Zeugen gegen 18.30 Uhr die Beamten zur Ecke Wilmersdorfer Straße/Niebuhrstraße riefen. Drei Männer sollen dort nicht nur Glasflaschen auf den Boden geworfen, sondern sich auch mit Nazi-Parolen abgewechselt haben.

Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, machte sich einer der Männer aus dem Staub. Zwei Verdächtige konnten die Beamten jedoch vor Ort stellen: einen 68- und einen 75-Jährigen.

Die Situation blieb angespannt. Während der 75-Jährige die Vorwürfe bestritt, verweigerte der 68-Jährige jede Aussage und wirkte aggressiv.

Die Polizisten sahen sich gezwungen, ihn zu fesseln.