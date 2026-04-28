Im Rausch: Senioren grölen Nazi-Parolen mitten auf der Straße
Berlin - Ein 68- und ein 75-jähriger Mann vergaßen nicht nur ihre Manieren, sondern offenbar auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung: Am frühen Abend sollen sie in Berlin-Charlottenburg lautstark nationalsozialistische Parolen gerufen haben.
In einer Mitteilung der Polizei hieß es, dass Zeugen gegen 18.30 Uhr die Beamten zur Ecke Wilmersdorfer Straße/Niebuhrstraße riefen. Drei Männer sollen dort nicht nur Glasflaschen auf den Boden geworfen, sondern sich auch mit Nazi-Parolen abgewechselt haben.
Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, machte sich einer der Männer aus dem Staub. Zwei Verdächtige konnten die Beamten jedoch vor Ort stellen: einen 68- und einen 75-Jährigen.
Die Situation blieb angespannt. Während der 75-Jährige die Vorwürfe bestritt, verweigerte der 68-Jährige jede Aussage und wirkte aggressiv.
Die Polizisten sahen sich gezwungen, ihn zu fesseln.
Jetzt ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamts wegen des Verdachts, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet zu haben.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa