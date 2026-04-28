Neunjährige Flucht endet an Schweizer Grenze: Polizei fasst mutmaßlichen Mörder

Küssaberg - Ein jahrelanges Versteckspiel findet ein Ende: Ein 42-Jähriger, der wegen versuchten Mordes international gesucht wurde, konnte festgenommen werden.

Die Bundespolizei überprüfte die Personalien des Mannes und stieß auf einen internationalen Haftbefehl. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Der Zugriff erfolgte bei einer Routinekontrolle am Sonntag (26. April) im Gemeindegebiet von Küssaberg im Landkreis Waldshut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten die Personalien des ukrainischen Staatsangehörigen überprüften, stießen sie auf einen Eintrag in den Fahndungsregistern.

Gegen den Mann bestand bereits seit dem Jahr 2017 ein internationaler Haftbefehl. Die Behörden der Republik Moldau werfen dem Festgenommenen vor, in zwei Fällen mutmaßliche Mordanschläge verübt zu haben.

Seit den Taten befand sich der 42-Jährige offenbar auf der Flucht und konnte sich dem Zugriff der Justiz über neun Jahre lang entziehen.

Nach der Festnahme in Südbaden wurde der Mann umgehend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Haft an, um das anstehende Auslieferungsverfahren vorzubereiten.