Einfamilienhaus brennt: Vier Bewohner und eine Feuerwehrfrau verletzt
Harth-Pöllnitz - Am späten Montagabend hat es in Harth-Pöllnitz (Landkreis Greiz) gebrannt. Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken.
Das Feuer war gegen 22.10 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße im Ortsteil Niederpöllnitz ausgebrochen, wie die Beamten mitteilten.
Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Nichtsdestotrotz wurden durch die starke Rauchentwicklung vier Bewohner des Hauses leicht verletzt. Die Personen im Alter von zehn bis 45 Jahren mussten anschließend medizinisch versorgt werden.
Eine 44-jährige Feuerwehrfrau wurde während der Löscharbeiten durch Rauchgase ebenfalls leicht verletzt, hieß es.
Das gesamte Gebäude wurde stark verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.
Titelfoto: Kevin Fischer-Golde / bw.pictures