Ekel-Vorfall im Europa-Park: Minderjährige Mädchen im "Rulantica"-Erlebnisbad begrabscht

Rust - Die Wasserwelt "Rulantica" des beliebten Europa-Parks in Rust ( Baden-Württemberg ) wurde am Wochenende Schauplatz einer widerwärtigen Belästigung.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall im Wasserpark "Rulantica". (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Samstagabend sollen zwei minderjährige Mädchen beim Planschen in einem Becken von einem 24-Jährigen unter Wasser unsittlich berührt worden sein, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Montagabend mitteilte.

Dabei handelt es sich um erste Erkenntnisse der Polizei, die im Zuge von Ermittlungen nun aufgeklärt werden sollen.

Bisher ist bekannt, dass sich die beiden Kinder nach dem Vorfall an eine erziehungsberechtigte Person gewandt haben, die daraufhin das Rulantica-Personal informierte. Kurz darauf kam die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort gestellt werden. Er wurde mit aufs Revier genommen, wo die Beamten seine Daten erfassten.