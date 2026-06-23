Junge (†2) stürzt aus Mehrfamilienhaus auf Gehweg

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In Wuppertal ist ein Junge aus einem Mehrfamilienhaus gestürzt und auf den Gehweg gefallen. Wenig später ist das Kind verstorben.

Von Volker Danisch

Wuppertal - Ein Kleinkind (2) ist bei einem Sturz aus einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal gestorben.

Mehrere Krankenwagen waren am Montag vor Ort, um das Leben des kleinen Jungen zu retten.
Mehrere Krankenwagen waren am Montag vor Ort, um das Leben des kleinen Jungen zu retten.  © Christophe Gateau/dpa

Der kleine Junge fiel aus bisher unbekannten Umständen gegen 12.50 Uhr aus einem der oberen Stockwerke auf den Gehweg der Berliner Straße, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kleinkind in ein Krankenhaus, wo es seinen Verletzungen erlag.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Die Eltern des toten Jungen würden den Angaben zufolge betreut.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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