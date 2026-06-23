Junge (†2) stürzt aus Mehrfamilienhaus auf Gehweg
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Von Volker Danisch
Wuppertal - Ein Kleinkind (2) ist bei einem Sturz aus einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal gestorben.
Der kleine Junge fiel aus bisher unbekannten Umständen gegen 12.50 Uhr aus einem der oberen Stockwerke auf den Gehweg der Berliner Straße, wie die Polizei mitteilte.
Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kleinkind in ein Krankenhaus, wo es seinen Verletzungen erlag.
Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Die Eltern des toten Jungen würden den Angaben zufolge betreut.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa