Junge (†2) stürzt aus Mehrfamilienhaus auf Gehweg

Wuppertal - Ein Kleinkind (2) ist bei einem Sturz aus einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal gestorben.

Mehrere Krankenwagen waren am Montag vor Ort, um das Leben des kleinen Jungen zu retten. © Christophe Gateau/dpa

Der kleine Junge fiel aus bisher unbekannten Umständen gegen 12.50 Uhr aus einem der oberen Stockwerke auf den Gehweg der Berliner Straße, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kleinkind in ein Krankenhaus, wo es seinen Verletzungen erlag.