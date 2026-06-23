Tauben im Treppenhaus erschossen: Polizei findet Waffenlager bei Verdächtigem

Berlin - Schockierender Fund in einem Wohnhaus in Charlottenburg: Mehrere tote Tauben lagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei rückte an und stieß wenig später auf ein ganzes Arsenal an Druckluftwaffen.

Die Polizei Berlin stellte bei dem Verdächtigen mehrere Druckluftwaffen sowie Munition sicher. © Polizei Berlin

Zeugen hatten die verendeten Tiere am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr im Treppenhaus eines Hauses in der Saldernstraße entdeckt und die Polizei gerufen. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und Hinweise, die sie zu einer Wohnung im Gebäude führten.

Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Einsatzkräfte die Räume des mutmaßlichen Schützen. Dort machten sie eine erstaunliche Entdeckung: Die Polizei beschlagnahmte Druckluftwaffen in zweistelliger Anzahl, dazu Magazine, Munition und weiteres Zubehör.

Während die Durchsuchung noch lief, erschien auch der mutmaßliche Besitzer der Waffen. Der 41-Jährige gilt als Tatverdächtiger.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er in der Nacht zu Sonntag Tauben in dem Wohnhaus erschossen haben.