Einfamilienhaus brennt: Zwei Senioren in kritischem Zustand

Föritztal - In Föritztal im Landkreis Sonneberg hat am Freitagnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Mehrere Personen wurden verletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Föritz

Wie die Polizei am Montag berichtet, war das Feuer im Ortsteil Rottmar ausgebrochen. Den Angaben nach hatte es aus bislang noch ungeklärten Gründen in der Küche angefangen zu brennen.

Ein 85-Jähriger und eine 86-Jährige wurde bei dem Brand schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand der beiden Bewohner sei weiterhin kritisch, teilten die Beamten zum Wochenstart mit. Eine 59-Jährige erlitt außerdem leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wegen der Löscharbeiten musste die Oberlinder Straße vorübergehend gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.