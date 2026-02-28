Einsatz in Halle: 26-Jähriger verprügelt Mann, bedroht Passanten und attackiert die Polizei

Halle (Saale) - Ein aggressiver 26-Jähriger löste am Freitagabend in Halle (Saale) einen Polizeieinsatz aus.

Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben der Polizei nahm die Situation gegen 17.15 Uhr ihren Lauf, als sich der 26-Jährige in der Neustädter Passage mit einem Gleichaltrigen stritt. Dabei schlug und trat er derart heftig auf seinen Gegner ein, dass dessen Gesichtsverletzungen medizinisch behandelt werden mussten.

Die Polizei konnte den 26-jährigen Angreifer kurz darauf im Skatepark Neustadt feststellen, nachdem dieser vom Tatort geflohen war. Dort beleidigte und bedrohte er Passanten.

Doch auch gegenüber der Beamten setzte sich sein aggressives Verhalten fort: Laut einem Behördensprecher versuchte er, die Polizisten anzugreifen, sodass sich diese mit Pfefferspray zur Wehr setzten.

