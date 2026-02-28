Attacke auf offener Straße: Jugendlicher von Gruppe verprügelt und weiter verfolgt

Sangerhausen - In Sangerhausen ( Mansfeld-Südharz ) wurde ein 14-Jähriger am Freitagabend verprügelt und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Die Angreifer sollen jünger gewesen sein. (Symbolfoto) © 123RF/teka77

Der Jugendliche war ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Halle zufolge gegen 20 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs.

Hier soll er von zwei jüngeren Personen einer Gruppe angegriffen worden sein. Diese schlugen mehrfach mit Fäusten auf das Opfer ein, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Der 14-Jährige flüchtete, wurde jedoch weiter von der Gruppe verfolgt. Wenig später ließ diese von ihm ab.