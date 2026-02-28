Attacke auf offener Straße: Jugendlicher von Gruppe verprügelt und weiter verfolgt
Sangerhausen - In Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) wurde ein 14-Jähriger am Freitagabend verprügelt und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts.
Der Jugendliche war ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Halle zufolge gegen 20 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs.
Hier soll er von zwei jüngeren Personen einer Gruppe angegriffen worden sein. Diese schlugen mehrfach mit Fäusten auf das Opfer ein, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Der 14-Jährige flüchtete, wurde jedoch weiter von der Gruppe verfolgt. Wenig später ließ diese von ihm ab.
Ein Rettungsdienst brachte den Geschädigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts eingeleitet.
Titelfoto: 123RF/teka77