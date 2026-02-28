Attacke auf offener Straße: Jugendlicher von Gruppe verprügelt und weiter verfolgt

In Sangerhausen wurde am Freitag ein Teenie auf offener Straße verprügelt und verfolgt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Sangerhausen - In Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) wurde ein 14-Jähriger am Freitagabend verprügelt und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Die Angreifer sollen jünger gewesen sein. (Symbolfoto)
Die Angreifer sollen jünger gewesen sein. (Symbolfoto)  © 123RF/teka77

Der Jugendliche war ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Halle zufolge gegen 20 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs.

Hier soll er von zwei jüngeren Personen einer Gruppe angegriffen worden sein. Diese schlugen mehrfach mit Fäusten auf das Opfer ein, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Der 14-Jährige flüchtete, wurde jedoch weiter von der Gruppe verfolgt. Wenig später ließ diese von ihm ab.

Ein Rettungsdienst brachte den Geschädigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts eingeleitet.

Titelfoto: 123RF/teka77

