Fuß eingeklemmt: Hilfloser Mann schreit stundenlang um Hilfe

Wildsteig - Ein Mann ist bei Waldarbeiten am Freitagnachmittag in Oberbayern mit dem Fuß unter einem Baum eingeklemmt worden und hat stundenlang in der Kälte ausgeharrt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der 34-Jährige wollte Polizeiangaben zufolge den gefällten Baum mit einer Seilwinde aus dem Wald in Wildsteig südwestlich von München ziehen, als sein Fuß unter den Stamm geriet.

Erst rund zwei Stunden später hörten Spaziergänger die Hilferufe des Mannes. Weil sie am Unfallort kein Netz hatten, um einen Notruf abzusetzen, kuppelte einer der Spaziergänger die Seilwinde vom Traktor ab, fuhr damit zum Hof des 34-Jährigen und holte Hilfe.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann.