Eingeschlagene Fenster, Zaunlatte als Waffe: Glatzen-Challenge auf TikTok endet in Prügelei

Oettingen - Ein Social-Media -Trend, bei dem sich die Teilnehmer eine Glatze rasieren und den Bart entfernen sollten, ist am Karsamstag in einer frühmorgendlichen Schlägerei geendet.

Die Polizei musste in der Nacht auf Karsamstag wegen einer TikTok-Challenge ausrücken. (Symbolbild) © 123rf/Jaromír Chalabala

Weil sich einer der Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren nur den Kopf kahlschor, aber nicht den Bart entfernte, erhielt er von vier anderen gegen 6.30 Uhr Besuch bei sich zu Hause im schwäbischen Oettingen, wie die Polizei in Nördlingen mitteilte.

Der Noch-Bartträger sei zunächst durch das Einschlagen eines Fensters seines Wohnhauses geweckt worden.

Der folgende lautstarke Streit eskalierte, einer der Männer riss eine Zaunlatte aus dem Zaun und schlug damit zu.

Am Ende seien alle fünf Beteiligten leicht verletzt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen die mutmaßlichen Angreifer sei Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet worden.