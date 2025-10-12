Eingesperrt im "Schlaraffenland", aber Paar ruft lieber die Polizei
Mannheim - Ein Traum wurde wahr: eingeschlossen im "Schlaraffenland". Aber ein Mann und seine weibliche Begleitung hatten offenbar keine Lust auf Schlemmerei und riefen stattdessen die Polizei.
So geschehen in Mannheim in der Nacht zum heutigen Sonntag. Wie die Polizei aus der Quadratestadt mitteilte, klingelte gegen 0.30 Uhr auf dem Revier das Telefon.
Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein 46 Jahre alter Mann und gab an, zusammen mit seiner Begleitung (27) in einem Schnellimbiss im Stadtzentrum eingeschlossen worden zu sein.
Laut Polizei befand sich das Paar in der oberen Etage des Lokals und bekam offenbar nicht mit, wie das Personal zur "Letzten Runde" aufgerufen hatte. Die Polizei entdeckte die beiden "Gefangenen" schließlich hinter einer verschlossenen Tür.
Über ein benachbartes Restaurant konnten die Beamten "einen Verantwortlichen für das Objekt" ausfindig machen, der sich auf den Weg machte und das hilflose Paar befreite.
Die Möglichkeit, eine Nacht ungestört nach Herzenslust zu schlemmen, ließen die beiden damit verstreichen.
Titelfoto: 123RF/rawpixel