Eingesperrt im "Schlaraffenland", aber Paar ruft lieber die Polizei

Mannheim - Ein Traum wurde wahr: eingeschlossen im "Schlaraffenland". Aber ein Mann und seine weibliche Begleitung hatten offenbar keine Lust auf Schlemmerei und riefen stattdessen die Polizei.

Fast hätte das Paar die Nacht in einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt verbringen müssen. (Symbolfoto) © 123RF/rawpixel

So geschehen in Mannheim in der Nacht zum heutigen Sonntag. Wie die Polizei aus der Quadratestadt mitteilte, klingelte gegen 0.30 Uhr auf dem Revier das Telefon.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein 46 Jahre alter Mann und gab an, zusammen mit seiner Begleitung (27) in einem Schnellimbiss im Stadtzentrum eingeschlossen worden zu sein.

Laut Polizei befand sich das Paar in der oberen Etage des Lokals und bekam offenbar nicht mit, wie das Personal zur "Letzten Runde" aufgerufen hatte. Die Polizei entdeckte die beiden "Gefangenen" schließlich hinter einer verschlossenen Tür.