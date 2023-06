Einige waren noch funktionstüchtig: Polizei entdeckt über 50 Waffen bei Durchsuchung in Sachsen

Auerbach/Vogtland - Die Polizei hat bei einer Durchsuchung am Mittwoch und Donnerstag in Auerbach im Vogtland zahlreiche Waffen und NS-Devotionalien entdeckt.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen Räume eines 57-Jährigen in Auerbach/Vogtland durchsucht. © Polizeidirektion Zwickau

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Hauptzollamt Erfurt im vergangenen Februar bei einer stichprobenartigen Kontrolle ein Paket sichergestellt, in dem Repliken von NS-Orden und Ansteckern waren. Das Päckchen stammte aus Polen und war an einen 57 Jahre alten Deutschen adressiert. Der Zoll informierte daraufhin die Polizeidirektion Zwickau.

"Nach Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Zwickau wurde über die Staatsanwaltschaft Zwickau ein Durchsuchungsbefehl für ein Wohngebäude in Treuen veranlasst. Im Rahmen der Durchsuchungen ergaben sich Hinweise auf Geschäftsräume in Auerbach, in denen der Tatverdächtige vormals ein Gewerbe für Haushaltsauflösungen betrieb", berichtete ein Polizeisprecher. Weiter heißt es:

"Mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Sachsen führte die Polizeidirektion Zwickau daraufhin in den vergangenen beiden Tagen Durchsuchungen durch."