Einsatz an Hauptbahnhof: Bewaffneter 51-Jähriger geht auf Passagiere los

Halle (Saale) - Ein 51-Jähriger pöbelte am Samstagabend derart heftig in einem Regionalexpress, dass die Polizei einschreiten musste.

Die Polizei musste am Samstagabend am Hallenser Hauptbahnhof einschreiten. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel der Deutsche zunächst gegen 17.40 Uhr im Zug in Richtung Halle (Saale) auf, indem er mit seinem Fahrrad mehrmals gegen die Wade eines 34-jährigen Passagiers schlug. Zudem boxte er mehrmals mit seiner Faust gegen die Schulter des Tunesiers, sodass dieser Abschürfungen erlitt.

Auch die Mitreisende (30) des 34-Jährigen bekam einige Beleidigungen und drohende Gesten ab.

Als dann die Polizei hinzugerufen wurde, eskalierte die Lage weiter: Der 51-Jährige wehrte sich gegen die Kontrolle, sodass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei stellte sich heraus, dass er ein Messer bei sich trug.