Einsatz an Hauptbahnhof: Bewaffneter 51-Jähriger geht auf Passagiere los
Halle (Saale) - Ein 51-Jähriger pöbelte am Samstagabend derart heftig in einem Regionalexpress, dass die Polizei einschreiten musste.
Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel der Deutsche zunächst gegen 17.40 Uhr im Zug in Richtung Halle (Saale) auf, indem er mit seinem Fahrrad mehrmals gegen die Wade eines 34-jährigen Passagiers schlug. Zudem boxte er mehrmals mit seiner Faust gegen die Schulter des Tunesiers, sodass dieser Abschürfungen erlitt.
Auch die Mitreisende (30) des 34-Jährigen bekam einige Beleidigungen und drohende Gesten ab.
Als dann die Polizei hinzugerufen wurde, eskalierte die Lage weiter: Der 51-Jährige wehrte sich gegen die Kontrolle, sodass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei stellte sich heraus, dass er ein Messer bei sich trug.
Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,81 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch und Waffengesetz ermittelt. Außerdem erhielt er Hausverbot für den Hallenser Hauptbahnhof.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa