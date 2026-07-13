Einsatzfahrzeug kracht in Hausmauer: Feuerwehr-Fahrer wird bewusstlos

Neustadt bei Coburg - Ein Feuerwehrfahrzeug ist im oberfränkischen Neustadt bei Coburg von der Straße abgekommen und hat eine Gartenmauer durchbrochen.

Wegen einer gesundheitlichen Ursache ist im Landkreis Coburg der Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs gegen eine Hausmauer gekracht. Er wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Unfall im Landkreis Coburg ereignete sich laut Angaben am Sonntag gegen 13.05 Uhr.

Der Fahrer habe beim Ausrücken zu einem Einsatz gesundheitliche Probleme bekommen und das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug kam demnach an einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Genauere Angaben zum Fahrer und zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

An der Gartenmauer und der Hauswand entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.