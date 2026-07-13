Zahlreiche Autos zerkratzt: 26.000 Euro Schaden

Zwickau - In Zwickau sind mehrere Autos zerkratzt worden. Der Schaden ist groß, die Polizei sucht Zeugen.

In Zwickau sind mehrere Autos zerkratzt worden. (Symbolbild) © 123rf/masarik512

Laut Polizei beschädigten Unbekannte zwischen Sonntagabend und der Nacht zum Montag insgesamt 13 Fahrzeuge verschiedenster Fabrikate, die an der Max-Pechstein-Straße und der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße abgeparkt waren.

"Die Täter hinterließen tiefe Kratzer im Lack der Pkw, insbesondere auf den Beifahrerseiten", heißt es weiter.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt 26.000 Euro.