Zahlreiche Autos zerkratzt: 26.000 Euro Schaden
Zwickau - In Zwickau sind mehrere Autos zerkratzt worden. Der Schaden ist groß, die Polizei sucht Zeugen.
Laut Polizei beschädigten Unbekannte zwischen Sonntagabend und der Nacht zum Montag insgesamt 13 Fahrzeuge verschiedenster Fabrikate, die an der Max-Pechstein-Straße und der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße abgeparkt waren.
"Die Täter hinterließen tiefe Kratzer im Lack der Pkw, insbesondere auf den Beifahrerseiten", heißt es weiter.
An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt 26.000 Euro.
Habt ihr Personen beobachtet, die in dem Zeitraum im Bereich der Max-Pechstein-Straße und der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße unterwegs waren und mit den Vorfällen in Verbindung stehen könnten?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen.
Titelfoto: 123rf/masarik512