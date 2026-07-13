Tuner-Treffen: Polizei überprüft Jugendliche und zieht E-Scooter aus dem Verkehr
Von Marc Herwig
Neuss - Bei einem Tuner-Treffen denkt man eigentlich an PS-starke Autos - es gibt aber auch Varianten für Jugendliche.
Die Polizei hat in Neuss ein Treffen von 44 jungen Leuten mit vielen offensichtlich getunten E-Scootern kontrolliert.
Nachdem es zahlreiche Beschwerden von Bürgern gegeben habe, hätten Beamte am Wochenende einen Sondereinsatz gestartet, teilte die Polizei mit.
Viele der 44 kontrollierten Jugendlichen bei dem Treffen seien mit ihren E-Scootern da gewesen und seien laut lärmend herumgefahren, hieß es weiter. Deshalb hätten die Beamten die Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen.
13 von ihnen seien getunt gewesen, sodass man mit ihnen deutlich schneller als die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde habe fahren können.
Diese E-Scooter seien sichergestellt worden und würden nun eingehend technisch überprüft.
"Die Jugendlichen wurden im Anschluss der Kontrollen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben", teilte die Polizei mit. Viele Eltern seien sichtlich verwundert gewesen, dass ihre Kinder mit getunten E-Scootern unterwegs gewesen seien.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa