Tuner-Treffen: Polizei überprüft Jugendliche und zieht E-Scooter aus dem Verkehr

Neuss - Bei einem Tuner-Treffen denkt man eigentlich an PS-starke Autos - es gibt aber auch Varianten für Jugendliche.

Deutlich schneller als 20 km/h: Polizei zieht 13 E-Scooter bei Tuner-Treffen in Neuss aus dem Verkehr. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die Polizei hat in Neuss ein Treffen von 44 jungen Leuten mit vielen offensichtlich getunten E-Scootern kontrolliert.

Nachdem es zahlreiche Beschwerden von Bürgern gegeben habe, hätten Beamte am Wochenende einen Sondereinsatz gestartet, teilte die Polizei mit.

Viele der 44 kontrollierten Jugendlichen bei dem Treffen seien mit ihren E-Scootern da gewesen und seien laut lärmend herumgefahren, hieß es weiter. Deshalb hätten die Beamten die Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen.

13 von ihnen seien getunt gewesen, sodass man mit ihnen deutlich schneller als die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde habe fahren können.

Diese E-Scooter seien sichergestellt worden und würden nun eingehend technisch überprüft.