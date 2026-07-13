Fernseher fliegt aus dem Fenster: Polizei entdeckt Fall häuslicher Gewalt

Jena - Ein aus dem Fenster geworfener Fernseher hat die Polizei am Sonntagabend zu einem Fall häuslicher Gewalt in Jena geführt.

Ein aus dem Fenster geworfener Fernseher führte die Polizei zu einem Fall häuslicher Gewalt in Jena. (Symbolbild) © 123RF/thevisualsyouneed

Ein Anwohner wurde laut Informationen der Beamten auf den Vorfall in der Stauffenbergstraße aufmerksam und verständigte die Polizei.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar in der betroffenen Wohnung gekommen war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Mann. Opfer der Taten war seine 27-jährige Partnerin.