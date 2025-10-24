Einsatzkräfte und viel Blaulicht: City-Tunnel wird gesperrt

Leipzig - Leipziger Einsatzkräfte proben in der Nacht von Sonntag auf Montag für den Ernstfall. Dafür wird der City-Tunnel gesperrt - es wird im besten Fall so wirken, als sei es ein ernsthafter Einsatz. Die Polizei gibt aber jetzt schon Entwarnung: Es handelt sich nur um eine Übung.

2022 wurde schon einmal für den Ernstfall geprobt. Da unter anderem an der S-Bahnhaltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz. (Archivfoto) © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Übung ist von 22 Uhr bis 4 Uhr angesetzt, teilte Polizeisprecher Moritz Peters am Freitagmorgen mit.

Der Zugverkehr durch den City-Tunnel wird für diese Zeit voll gesperrt. Ebenso die S-Bahnhöfe Markt und Bayerischer Bahnhof. Wer darauf angewiesen ist, soll sich frühzeitig über alternative Verbindungen informieren.

Ziel dieser Übung ist es, die bestehenden Sicherheitskonzepte zu überprüfen und das koordinierte Zusammenarbeiten der verschiedenen Einsatzkräfte zu trainieren. Das ist auch eine Voraussetzung, damit der City-Tunnel weiterhin im Regelbetrieb genutzt werden kann.

"Im Rahmen der Übung kann es zu sichtbaren Einsatzmaßnahmen wie von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn in den Bereichen der Tunnelzugänge an den S-Bahnhöfen Markt und Bayerischer Bahnhof kommen", so Peters weiter.