Eiskalt erwischt: Lkw-Fahrer von Eisscholle getroffen

Nordhausen - Auf der Bundesstraße 4 bei Nordhausen ereignete sich am Mittwochvormittag ein Unfall . Der Verursacher wird nun gesucht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei berichtet, war gegen 9.55 Uhr ein derzeit noch unbekannter Lkw-Fahrer in Richtung Nordhausen unterwegs, als sich in einer Kurve eine Eisscholle vom Dach des Aufliegers löste und auf die Gegenfahrbahn flog.

Im Gegenverkehr wurde anschließend ein anderer Lkw von dem zu Boden fallenden Eisbrocken getroffen und hierbei beschädigt.

Der unbekannte Trucker fuhr jedoch weiter und beging damit Unfallflucht. Die Polizei Nordhausen leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Lkw-Fahrer ein.

