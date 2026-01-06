Eisscholle rutscht auf der A14 bei Leipzig von Lastwagen und schlägt in Auto ein: Fahrer flieht

Leipzig - Eine 33-Jährige hatte am Montagvormittag wohl einen Schutzengel, denn während der Fahrt löste sich auf dem Lastwagen vor ihr eine Eisscholle und krachte in ihre Frontscheibe.

In den kommenden Tagen bleibt es frostig, was weiterhin zur Bildung von Eisschollen und Glätte führen kann. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Frau war auf der A14 in Richtung Dresden auf Höhe Leipzig-Seehausen unterwegs, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Dienstagvormittag.

Gegen 11.20 Uhr löste sich eine Eisscholle vom Dach eines vor ihr fahrenden Sattelaufliegers. Die 33-Jährige konnte nicht mehr ausweichen.

Die Scholle krachte in die Frontscheibe ihres VW Caddy und zerschlug diese. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.

Von dem Lastwagenfahrer fehlt allerdings jede Spur. Er fuhr einfach weiter und entfernte sich vom Unfallort. Die 33-Jährige erstattete Anzeige.