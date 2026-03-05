Transporter voller Fernseher entdeckt: Polizei geht von Hehlerware aus

Möckern - Auf dem Rastplatz Ihlegrund an der A2 bei Möckern ( Landkreis Jerichower Land ) ging der Polizei ein Pärchen mit mutmaßlicher Hehlerware ins Netz.

Die Polizei geht bei den gefundenen Fernsehern mit hoher Wahrscheinlichkeit von Hehlerware aus. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, fiel Zollbeamten am Donnerstagmorgen ein Kleintransporter auf dem Gelände auf.

Nach einer ersten Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Fernseher auf der Ladefläche.

Weder der 30-jährige Fahrer noch sein 21-jähriger Beifahrer konnten den Besitz oder vorherigen Kauf nachweisen.

Zudem habe es weitere Anhaltspunkte gegeben, dass es sich dabei um gestohlene Geräte handeln könnte. Genauere Angaben dazu machte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 jedoch nicht.

Der Wert aller im Transporter verstauten Fernseher soll im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Sie alle wurden durch die Beamten sichergestellt.