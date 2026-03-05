Transporter voller Fernseher entdeckt: Polizei geht von Hehlerware aus
Möckern - Auf dem Rastplatz Ihlegrund an der A2 bei Möckern (Landkreis Jerichower Land) ging der Polizei ein Pärchen mit mutmaßlicher Hehlerware ins Netz.
Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, fiel Zollbeamten am Donnerstagmorgen ein Kleintransporter auf dem Gelände auf.
Nach einer ersten Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Fernseher auf der Ladefläche.
Weder der 30-jährige Fahrer noch sein 21-jähriger Beifahrer konnten den Besitz oder vorherigen Kauf nachweisen.
Zudem habe es weitere Anhaltspunkte gegeben, dass es sich dabei um gestohlene Geräte handeln könnte. Genauere Angaben dazu machte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 jedoch nicht.
Der Wert aller im Transporter verstauten Fernseher soll im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Sie alle wurden durch die Beamten sichergestellt.
Routinemäßige Kontrolle entdeckt noch mehr
Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Doch dabei blieb es nicht.
Bei einer routinemäßigen Kontrolle wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille festgestellt. Auch ein Drogenschnelltest fiel positiv aus.
Jetzt muss sich der 30-Jährige zusätzlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa