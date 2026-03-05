Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger ermittelt, er ist erst 16 Jahre alt
Wittenberg - Seit Ende November ermittelt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes mit einer messerähnlichen Waffe. Nun wurde ein Haftbefehl erlassen, der Tatverdächtige ist erst 16 Jahre alt.
Das teilte die Polizeiinspektion am Donnerstagnachmittag mit. Demnach wurde der junge Mann am Mittwochvormittag an seiner Wohnung in Wittenberg in Sachsen-Anhalt verhaftet.
Der 16-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und in eine Jugendanstalt gebracht.
Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer. Am 22. November 2025 gegen 18 Uhr soll ein Streit zwischen Unbekannten und einem 30-Jährigen in Lutherstadt Wittenberg eskaliert sein.
Der 30-Jährige wurde mit einer messerähnlichen Waffe verletzt und erlitt Verletzungen am Rücken und an der Hand. Zuvor soll er von der Personengruppe verfolgt worden sein.
Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe, der 16-Jährige wird verdächtigt, einer der Täter zu sein. "Unabhängig davon dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten an", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.
Titelfoto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa