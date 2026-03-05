Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger ermittelt, er ist erst 16 Jahre alt

Wittenberg - Seit Ende November ermittelt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes mit einer messerähnlichen Waffe . Nun wurde ein Haftbefehl erlassen, der Tatverdächtige ist erst 16 Jahre alt.

Der 16-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Das teilte die Polizeiinspektion am Donnerstagnachmittag mit. Demnach wurde der junge Mann am Mittwochvormittag an seiner Wohnung in Wittenberg in Sachsen-Anhalt verhaftet.

Der 16-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und in eine Jugendanstalt gebracht.

Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer. Am 22. November 2025 gegen 18 Uhr soll ein Streit zwischen Unbekannten und einem 30-Jährigen in Lutherstadt Wittenberg eskaliert sein.

Der 30-Jährige wurde mit einer messerähnlichen Waffe verletzt und erlitt Verletzungen am Rücken und an der Hand. Zuvor soll er von der Personengruppe verfolgt worden sein.