Ekel-Aktion im Erzgebirge: Mann masturbiert an Spielplatz

Thalheim - Unangenehme Szenen in der Nähe eines Spielplatzes in Thalheim im Erzgebirge !

In Thalheim im Erzgebirge hat ein Mann (44) an einem Spielplatz masturbiert. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/borusikk, 123RF/songdech17

Am Montagnachmittag konnte nach einem Zeugenhinweis ein Tatverdächtiger gestellt werden. Der Mann (44) soll am Zaun eines Spielplatzes in der Stadtbadstraße an seinem nackten Penis herumgespielt haben.

Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei.

Der 44-Jährige soll außerdem laut Polizei mehrfach spielende Kinder angesprochen und auf seine sexuellen Handlungen aufmerksam gemacht haben.