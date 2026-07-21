Ekel-Aktion im Erzgebirge: Mann masturbiert an Spielplatz
Thalheim - Unangenehme Szenen in der Nähe eines Spielplatzes in Thalheim im Erzgebirge!
Am Montagnachmittag konnte nach einem Zeugenhinweis ein Tatverdächtiger gestellt werden. Der Mann (44) soll am Zaun eines Spielplatzes in der Stadtbadstraße an seinem nackten Penis herumgespielt haben.
Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei.
Der 44-Jährige soll außerdem laut Polizei mehrfach spielende Kinder angesprochen und auf seine sexuellen Handlungen aufmerksam gemacht haben.
Der Täter lief dann in Richtung Stollberger Straße. Polizisten stellten ihn dann in der Chemnitzer Straße.
Gegen den deutschen Tatverdächtigen laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung vor Kindern.
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