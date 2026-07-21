Schüsse vor Bar in Karlsruhe: Drei Maskierte auf der Flucht

Karlsruhe - In der Karlsruher Innenstadt fielen am späten Montagabend mehrere Schüsse, die Täter sind auf der Flucht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizei suchte in der Nacht zum Dienstag vergeblich nach den Tätern. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 23.45 Uhr hörten Zeugen im Bereich zwischen der Hirsch- und der Leopoldstraße Schussgeräusche. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagen aus. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fehlte von den Schützen bereits jede Spur.

Nach ersten Zeugenhinweisen soll es sich bei den flüchtenden Tätern um mindestens drei Personen gehandelt haben. Diese waren offenbar mit Skimasken vermummt und ergriffen nach der Tat die Flucht in Richtung Mühlburger Tor.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die Fensterscheibe einer Bar in der Amalienstraße beschädigt worden war. In der direkten Umgebung fanden die Ermittler zudem mehrere leere Patronenhülsen.

Menschen wurden nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei weder konkret bedroht noch verletzt.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und welches Motiv hinter der Tat steckt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.