Eltern verschwinden mit verletztem Baby aus Klinik: Polizei startet große Suche

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Eltern nehmen ihr verletztes Baby aus einem Krankenhaus mit - und verschwinden. Die Polizei sucht die Familie und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Stefanie Järkel

Konstanz/Mönchweiler - Nachdem Eltern ihr verletztes Baby aus einem Klinikum mitgenommen haben, sucht das Polizeipräsidium Konstanz die Familie.

Die Polizei versucht derzeit, die Familie aufzuspüren. (Symbolfoto)
Die Polizei versucht derzeit, die Familie aufzuspüren. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Die Kriminalpolizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung, teilte ein Sprecher mit.

Da es Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt der Familie in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) gegeben habe, habe es dort am Donnerstagabend an einem Objekt eine Durchsuchung gegeben.

Weitere Informationen gab der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Auf Nachfrage wollte er sich auch nicht dazu äußern, ob die Polizei aktuell Hinweise auf den Aufenthaltsort der Familie hat.

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Unklar blieb auch, gegen wen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt werden.

Zudem teilte die Polizei nicht mit, um welches Klinikum es sich handelte. Der Säugling sei in dem Krankenhaus behandelt worden, hieß es lediglich.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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