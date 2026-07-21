Israelfeind (20) prügelt Senior (65) wegen Anstecker krankenhausreif

Höchberg - Ein Mann mit einer Israelflagge am Revers ist in Unterfranken angegriffen und schwer verletzt worden.

Ein Senior (65) wurde in Höchberg aufgrund einer Anstecknadel ins Krankenhaus geprügelt. © Bernd Weißbrod/dpa

Man gehe von einer israelfeindlichen oder antisemitischen und islamistischen Motivation des 20 Jahre alten Angreifers aus, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft München mit. Dort übernahm der zentrale Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz das Verfahren wegen versuchten Mordes. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der mutmaßliche Angreifer mit syrischer Staatsbürgerschaft sei noch vor Ort in Höchberg bei Würzburg festgenommen worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft, hieß es von den Ermittlungsbehörden. Er sei in der Vergangenheit bereits strafrechtlich unter anderem wegen Körperverletzung in Erscheinung getreten.

Der Verdächtige soll den 65-Jährigen unter anderem gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer befinde sich nach dem Angriff am späten Sonntagabend nicht in Lebensgefahr.

Bei der Festnahme des Verdächtigen sei ein Polizist leicht verletzt worden.