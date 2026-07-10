Ekel-Tat in Kroatien: Deutscher beim Filmen von nackten Kindern erwischt

Pula (Kroatien) - Fast wäre er davongekommen. Auf der kroatischen Halbinsel Istrien ist der Polizei ein mutmaßlicher Pädophiler ins Netz gegangen.

Der 66 Jahre alte Mann aus Deutschland wurde festgenommen. (Symbolfoto) © DPA/Johannes Neudecker

Wie die Behörden erst jetzt bekannt gaben, beobachtete ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter am vergangenen Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen deutschen Staatsbürger in einer Urlaubsanlage dabei, wie er heimlich nackte Kinder mit seinem Handy filmte.

Ohne zu zögern, schritt der Sicherheitsmann ein und sorgte dafür, dass der 66-Jährige bis zum Eintreffen der von ihm alarmierten Polizei vor Ort blieb.

"Polizeibeamte nahmen den Mann fest und führten strafrechtliche Ermittlungen durch, bei denen sie belastendes Material in seinem Besitz fanden", hieß es in der Polizeimeldung vom Mittwoch.

Nach seiner Festnahme wurde der Deutsche am Dienstag in eine Haftanstalt überstellt. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen der "Ausbeutung von Kindern für pornografische Zwecke".