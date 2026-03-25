Ekel-Transport auf A2: Polizei stoppt Mann mit einer Tonne ungekühltem Fleisch
Bielefeld - Kurioser Transport: Die Polizei fand eine Tonne ungekühltes Geflügel in einem Fahrzeug auf der A2 in Nordrhein-Westfalen!
Am Dienstagabend wurde ein Transporter gegen 18.15 Uhr auf der A2 zwischen Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen gestoppt.
Wie die Polizei Bielefeld mitteilte, hielten sie den VW mit Verdacht auf Überladung an.
Bei der Kontrolle des Laderaums entdeckten die Beamten etwa eine Tonne von tiefgekühltem Hähnchen. Dieses sollte von Belgien nach Berlin transportiert werden.
Ein funktionierendes Kühlsystem gab es offensichtlich nicht: Die Temperatur in dem kleinen Raum betrug rund 15 Grad und damit 33 zu viel.
Diese Art von Fleisch muss bei minus 18 Grad gelagert und transportiert werden, um die benötigte Kühlkette nicht zu unterbrechen.
Der 42-jährige Fahrer des Wagens erklärte gegenüber der Polizei, dass er zwei volle Paletten mit einem anderen Kühl-Auto losschickte. Da es keinen Platz mehr gab, nahm er den Rest selbst in die Hand.
Das Veterinäramt im Kreis Herford kassierte die ungekühlte Ware ein - jetzt droht dem Mann aus Berlin Ärger wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa