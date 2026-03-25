Ekel-Transport auf A2: Polizei stoppt Mann mit einer Tonne ungekühltem Fleisch

Bielefeld - Kurioser Transport: Die Polizei fand eine Tonne ungekühltes Geflügel in einem Fahrzeug auf der A2 in Nordrhein-Westfalen !

Wegen Verdacht auf Überladung zog die Polizei einen Transporter auf der A2 heraus. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Am Dienstagabend wurde ein Transporter gegen 18.15 Uhr auf der A2 zwischen Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen gestoppt.

Wie die Polizei Bielefeld mitteilte, hielten sie den VW mit Verdacht auf Überladung an.

Bei der Kontrolle des Laderaums entdeckten die Beamten etwa eine Tonne von tiefgekühltem Hähnchen. Dieses sollte von Belgien nach Berlin transportiert werden.

Ein funktionierendes Kühlsystem gab es offensichtlich nicht: Die Temperatur in dem kleinen Raum betrug rund 15 Grad und damit 33 zu viel.

Diese Art von Fleisch muss bei minus 18 Grad gelagert und transportiert werden, um die benötigte Kühlkette nicht zu unterbrechen.