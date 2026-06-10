Ekelfund an deutschem Airport: Fleisch von Reptilien im Gepäck

Düsseldorf - Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am Düsseldorfer Flughafen das Fleisch von verschiedenen Reptilien im Gepäck einer Reisenden gefunden.

3,2 Kilogramm Tierfleisch und knapp 12 Kilogramm Obst und Gemüse hatte die Reisende aus Thailand mitgebracht. © Hauptzollamt Düsseldorf

Die Frau hat demnach versucht, Frösche, Geckos, klein geschnittene Schlangen und Insekten aus Thailand nach Deutschland zu schmuggeln, wie die Polizei mitteilte.

Die 62-Jährige wollte am Montag den Zollbereich durch den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks baten.

Im Gepäck fanden sie die Tiere, die die Reisende laut Polizei zum eigenen Verzehr mitgebracht hatte. Neben den insgesamt 3,2 Kilogramm Fleisch entdeckten die Zöllner noch knapp 12 Kilogramm Obst und Gemüse.

Zwar stellten die Beamten keinen Verstoß gegen Artenschutzbestimmungen fest, dennoch sei das Mitbringen tierischer Lebensmittel aus dem Ausland grundsätzlich verboten.