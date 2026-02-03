Ekelhaft: Mann spuckt Supermarkt-Mitarbeiter ins Gesicht

Altenburg - In einem Supermarkt in Altenburg ist am Dienstag vor einer Woche (27. Januar) ein Mann negativ in Erscheinung getreten.

In und vor einem Supermarkt in Altenburg kam es zu unschönen Szenen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei am 3. Februar erklärte, hatte der Übeltäter mehrfach auf den Boden des Einkaufsladens in der Kauerndorfer Allee gespuckt.

Als der Unruhestifter von einem Mitarbeiter auf sein Verhalten angesprochen wurde, spuckte er diesem gezielt ins Gesicht.

Der Mann wurde daraufhin aufgefordert, den Markt zu verlassen - was er allerdings nicht tat. Erst durch die Hilfe eines zweiten Angestellten konnte der Störenfried aus dem Laden begleitet werden.

Vor dem Geschäft war die Szene aber noch nicht beendet, denn der Mann machte eine beunruhigende Geste in Richtung der beiden Mitarbeiter, wodurch diese sich bedroht fühlten. Danach entfernte sich der Provokateur vom Supermarkt-Gelände.