Zeugen gesucht: Schokoladendiebe flüchten aus zwei Supermärkten

Zella-Mehlis/Meiningen - Gleich zweimal sollen bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag in Zella-Mehlis versucht haben, größere Mengen Schokolade aus Einkaufs­märkten zu stehlen.

Unbekannte Täter versuchten in zwei Supermärkten in Südthüringen, große Mengen Schokolade zu stehlen. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

In beiden Fällen bemerkten laut Polizei aufmerksame Mitarbeitende den Diebstahl – die Täter flüchteten jeweils ohne Beute.

Gegen 16.45 Uhr betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Dort begaben sie sich gezielt zum Schokoladenregal und packten zahlreiche Tafeln in mitgebrachte Beutel.

Einer der Männer verließ den Markt mit einem Beutel, ohne die Ware zu bezahlen, während der zweite seine Tasche im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung zur späteren Abholung abstellte.

Ein Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkte, sprach die Männer an. Daraufhin flüchteten sie mit einem Audi mit ausländischem Kennzeichen. Die zurückgelassene Schokolade hatte einen Wert von über 500 Euro.