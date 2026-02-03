Zeugen gesucht: Schokoladendiebe flüchten aus zwei Supermärkten
Zella-Mehlis/Meiningen - Gleich zweimal sollen bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag in Zella-Mehlis versucht haben, größere Mengen Schokolade aus Einkaufsmärkten zu stehlen.
In beiden Fällen bemerkten laut Polizei aufmerksame Mitarbeitende den Diebstahl – die Täter flüchteten jeweils ohne Beute.
Gegen 16.45 Uhr betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Dort begaben sie sich gezielt zum Schokoladenregal und packten zahlreiche Tafeln in mitgebrachte Beutel.
Einer der Männer verließ den Markt mit einem Beutel, ohne die Ware zu bezahlen, während der zweite seine Tasche im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung zur späteren Abholung abstellte.
Ein Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkte, sprach die Männer an. Daraufhin flüchteten sie mit einem Audi mit ausländischem Kennzeichen. Die zurückgelassene Schokolade hatte einen Wert von über 500 Euro.
Mitarbeiterin bemerkte Diebstahl rechtzeitig
Nur wenig später, gegen 18 Uhr, versuchten es vermutlich dieselben Täter erneut in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Auch dort füllten sie Schokoladentafeln in zwei mitgebrachte Beutel und wollten das Geschäft über die Obstabteilung verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl rechtzeitig, sodass die Männer die Taschen mit Schokolade im Wert von fast 1000 Euro zurückließen und flüchteten.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Ladendiebstählen, den beiden Männern oder dem genutzten Pkw geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa