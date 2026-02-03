Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht: Lokführer nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Großkorbetha - Am Bahnhof Großkorbetha schlug ein Schwarzfahrer am Montag einem Bahnmitarbeiter ins Gesicht.

Nachdem der Lokführer den Mann aufgefordert hatte, dass er aussteigen solle, schlug ihm der 31-Jährige ins Gesicht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Weil der Mann kein gültiges Ticket vorweisen konnte, habe ihn der Mitarbeiter der Bahn mehrfach dazu aufgefordert, den Zug am Bahnhof Großkorbetha zu verlassen. Informationen der Bundespolizeiinspektion Magdeburg zufolge schlug der Schwarzfahrer dem Lokführer daraufhin plötzlich mit der Faust ins Gesicht.

Der Schlag traf den Mitarbeiter so stark, dass er eine Platzwunde erlitt und in weiterer Folge von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Als wenig später die Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei am Tatort ankamen, trafen sie zwar auf den Verletzten und Zeugen der Auseinandersetzung, doch der Täter war bereits geflüchtet.