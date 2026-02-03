Razzia wegen Drogenkriminalität: SEK durchsucht Wohnungen in Bonn
Von Katharina Kausche
Bonn - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Bonn eine Wohnung durchsucht.
Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität, teilte das Polizeipräsidium Bonn mit.
Insgesamt werden am Dienstag den Angaben zufolge deutschlandweit sieben Objekte untersucht, fünf davon in Nordrhein-Westfalen. Neben Bonn sind auch St. Augustin und Troisdorf betroffen.
Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.
Zu möglichen Festnahmen äußerte sich die Polizei bislang nicht. Der Einsatz dauert an.
Die Polizei kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen bekannt geben zu wollen.
Titelfoto: DPA