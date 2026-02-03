Razzia wegen Drogenkriminalität: SEK durchsucht Wohnungen in Bonn

Bonn - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Bonn eine Wohnung durchsucht.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ist seit den frühen Morgenstunden in Bonn im Einsatz. © DPA

Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität, teilte das Polizeipräsidium Bonn mit.

Insgesamt werden am Dienstag den Angaben zufolge deutschlandweit sieben Objekte untersucht, fünf davon in Nordrhein-Westfalen. Neben Bonn sind auch St. Augustin und Troisdorf betroffen.

Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.