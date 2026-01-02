Fahrkartenautomaten an Bahnhof gesprengt: Kripo sucht nach Zeugen

Elbe-Parey - In Güsen, einem Ortsteil von Elbe-Parey ( Jerichower Land ), wurde am späten Donnerstagabend ein Fahrkartenautomat gesprengt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. © Polizeirevier Jerichower Land

Eine 24-jährige Zeugin meldete die Explosion des Automaten am Bahnhof in Güsen gegen 23 Uhr bei dem Polizeirevier Jerichower Land.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich in dem vollständig zerstörten Ticketapparat augenscheinlich noch Sprengstoffreste befanden.

Zur Beseitigung der Reste wurde daher der Fachbereich aus dem Landeskriminalamt hinzugezogen, um eine Gefahr für Leib und Leben ausschließen zu können, erklärte die Polizei.

Anschließend konnte die Kriminalpolizei am Tatort Spuren sichern. Ob Geld gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Am Automaten entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.