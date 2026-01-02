Kontrollen zum Jahreswechsel: Polizei stoppt Fahrer mit 2,5 Promille auf Autobahn

Magdeburg - Auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt hat die Polizei besonders um den Jahreswechsel wieder zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt.

Ein Mann war mit 2,5 Promille auf der Autobahn unterwegs. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die Kontrollen fanden nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg auf den Autobahnen A36, A14 und A2 sowie deren Nebenstrecken statt.

Hierbei wurde vor allem ein Auge auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer geworfen.

Insgesamt wurden hierbei 15 Fahrzeugführer im Alter von 23 bis 68 Jahren festgestellt, die gegen die gesetzlichen Vorgaben verstießen, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Zwölf Personen werden verdächtigt, während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Drei weitere mussten ihre Fahrt aufgrund überhöhter Promillewerte beenden.

Drei Fahrer waren zudem ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. "Den traurigen Spitzenreiter bildete ein 53-jähriger Mann aus dem Salzlandkreis", so die Polizei. Dieser fiel den Beamten zunächst wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Fahrer soll immer wieder in Schlangenlinien gefahren sein und geriet zwischenzeitlich sogar in den Gegenverkehr.