Eklat beim Hallenturnier: Betrunkener Fußballfan will Polizisten töten

Meuselwitz - Bei einem Fußballturnier am Freitagabend in Meuselwitz (Altenburger Land) hat sich ein Fan komplett danebenbenommen.

Das Fußballturnier endete für den 43-Jährigen früher als geplant. (Symbolfoto) © 123rf/vschlichting

Wie die Polizei am Montag erklärte, wurde dem 43-Jährigen während eines Fußballturniers in der Schnaudertalhalle ein Hausverbot ausgesprochen. Der stark betrunkene Besucher ignorierte dies jedoch und beleidigte anschließend einen Ordner.

Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann nicht gerade freundlich. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien, beleidigte und bedrohte die Beamten verbal, spuckte in ihre Richtung und holte schließlich zum Schlag aus.

Der alkoholisierte Unruhestifter wurde daraufhin zu Boden gebracht, fixiert und in Gewahrsam genommen. Während der gesamten Maßnahme der Einsatzkräfte hatte er mehrfach angekündigt, die Polizisten töten zu wollen.