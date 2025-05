Elektroschocker als Handys getarnt: Polizei macht bei Kontrolle ungewöhnliche Entdeckung

Waidhaus - Im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Polizeibeamte mehrere verbotene Waffen sichergestellt.

Vor allem die neun als Smartphones getarnten Elektroschocker waren eine wohl eher ungewöhnliche Entdeckung. © Bundespolizeidirektion München

Laut Angaben wurden die Gegenstände bei einer Kontrolle auf der A6 am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr gefunden.

"Der 42-jährige Fahrer wies sich ordnungsgemäß mit einem gültigen slowakischen Reisepass aus", teilten die Beamten mit.

So weit, so vorbildlich. Ab dann allerdings lief das Treffen nicht mehr so angenehm ab.

"In der linken Jackentasche des Mannes entdeckten sie ein Reizstoffsprühgerät mit tschechischer Beschriftung und in der rechten Jackentasche einen verbotenen Schlagring."

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Grenzbeamten außerdem neun als Smartphones getarnte Elektroimpulsgeräte, sogenannte "Taser". Der 42-Jährige räumte ein, die Gegenstände in Tschechien gekauft zu haben.