Elf Autos in Bernburg angezündet: War es ein 20-Jähriger?

Bernburg - Gleich elf Autos sind in der Nacht zu Mittwoch bei mehreren Bränden in Bernburg ( Salzlandkreis ) beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und schnell löschen. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Der erste Notruf ging gegen 1 Uhr ein. In der Waltherstraße standen nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis insgesamt neun Autos in Flammen.

Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand löschen. Doch damit war die Nacht noch nicht vorbei.

Rund eine Stunde später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. In der Blumenstraße brannten zwei weitere Autos. Durch die Flammen wurden außerdem die Fassaden von zwei Wohnhäusern beschädigt.

Die Ermittler gehen inzwischen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Noch während der Löscharbeiten kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Dieser führte die Beamten auf die Spur eines Tatverdächtigen.

Dabei soll es sich um einen 20 Jahre alten Mann handeln. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler mehrere Beweismittel sicher, die den Tatverdacht untermauern sollen.

Zu den Vorwürfen äußerte sich der Verdächtige bislang nicht.