Elfjährige rennt zum Bus und wird von Auto erfasst
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Oberderdingen - Ein elfjähriges Mädchen wurde am Donnerstagabend in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) von einem Bus erfasst und schwer verletzt.
Gegen 17.45 Uhr rannte das Kind über eine rote Ampel in der Brettener Straße, um offenbar einen wartenden Linienbus zu erreichen, teilt die Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand mit.
Dabei übersah das Mädchen wohl einen Fiat, der langsam in Richtung Großvillars fuhr.
Die Elfjährige stieß gegen die rechte Fahrzeugseite und wurde schwer verletzt.
Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik.
Die 60-jährige Fiat-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 2000 Euro.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa