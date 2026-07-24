Elfjährige rennt zum Bus und wird von Auto erfasst

Oberderdingen - Ein elfjähriges Mädchen wurde am Donnerstagabend in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) von einem Bus erfasst und schwer verletzt.

Das Mädchen (11) wurde schwer verletzt in eine Klinik mit einem Rettungshubschrauber geflogen. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 17.45 Uhr rannte das Kind über eine rote Ampel in der Brettener Straße, um offenbar einen wartenden Linienbus zu erreichen, teilt die Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand mit.

Dabei übersah das Mädchen wohl einen Fiat, der langsam in Richtung Großvillars fuhr.

Die Elfjährige stieß gegen die rechte Fahrzeugseite und wurde schwer verletzt.