Messer-Alarm auf Spielplatz: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Rostock - Heftige Szene in der Hansestadt: Am Donnerstagabend rückte ein Großaufgebot der Polizei in den Rostocker Stadtteil Schmarl ( Mecklenburg-Vorpommern ) aus. Der Grund: Eine Bedrohungslage an einem Spielplatz.

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit auf einem Spielplatz in Rostock. © Stefan Tretropp

Gegen 18.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen hielten sich zunächst ein 25-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 48-Jähriger auf dem Spielplatz auf. Kurze Zeit später erschien plötzlich ein 34-Jähriger, woraufhin die Situation eskalierte.

Zunächst gerieten die Männer verbal in eine Auseinandersetzung. Daraufhin entfernte sich der 34-Jährige, kam später jedoch mit einem Messer bewaffnet zurück und bedrohte damit die drei anderen Männer.

Daraufhin alarmierten diese die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in ein Hochhaus. Als die Einsatzkräfte schließlich eintrafen, konnten diese den 34-Jährigen überführen, als er einige Zeit später das Haus wieder verließ.