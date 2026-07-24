Spielplatz, Friedhof und Schule wegen Päckchen geräumt: Wer legte die Bomben-Attrappe aus?

Herrenberg - Ein verdächtiger Gegenstand hat am Donnerstag in Herrenberg im Landkreises Böblingen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Ein Großeinsatz vom Polizei und Rettungskräften wurde durch eine Attrappe ausgelöst. © SDMG / Dettenmayer

Gegen 14.10 Uhr entdeckte eine Passantin im Otto'schen Garten ein Päckchen, aus dem Kabel herausragten, teilt die Polizei mit.

Die Bismarckstraße, die Vogt-Heß-Straße und die

Zugänge zum Otto'schen Garten wurden abgesperrt. Ein Spielplatz, ein Friedhof und eine Schule mussten geräumt werden. Schülerinnen und Schüler mussten von ihren Eltern abgeholt werden.

In den angrenzenden Häusern befanden sich keine Leute, sodass diese nicht evakuiert wurden. Der verdächtige Gegenstand wurde von Entschärfen des LKA überprüft und es geht keine Gefahr von diesem aus.

"Es sollte vermutlich den Anschein eines explosiven Gegenstands erwecken", erklärt die Polizei. Dabei hat es sich demnach um eine Attrappe gehandelt.

Die Absperrmaßnahmen wurden am Donnerstagabend aufgehoben. Nur der Fundort blieb zur weiteren Spurensicherung abgesperrt. Die Polizei hat den verdächtigen Gegenstand sichergestellt und ermittelt.